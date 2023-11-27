Лавров: новыми членами СБ ООН могут стать только уважаемые развивающиеся страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе международного форума «Примаковские чтения» в Москве подчеркнул важность устранения «исторической несправедливости» при изменении состава Совбеза ООН. При этом он указал, что новыми членами Совбеза ООН могут стать только развивающиеся страны из Азии, Африки и Латинской Америки, которые имеют авторитет в своих регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Важно устранить историческую несправедливость, которая проявилась после завершения процесса деколонизации, появления многих десятков молодых суверенных государств. Надо эти реалии отобразить в численном составе СБ ООН. Понятно, что новые члены Совбеза могут быть только из развивающихся регионов Азии, Африки и Латинской Америки, должны пользоваться авторитетом в своих частях мира»,— сообщил господин Лавров (цитата по ТАСС).

Совет Безопасности ООН — один из шести главных органов ООН, учрежденный для поддержания международного мира и безопасности. В состав Совбеза ООН входят 15 государств-членов — 5 постоянных и 10 непостоянных. К числу постоянных относятся: Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Ежегодно Генассамблея ООН избирает на двухлетний срок пять непостоянных членов.

Милена Костерева