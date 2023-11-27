Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров: новыми членами СБ ООН могут стать только уважаемые развивающиеся страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе международного форума «Примаковские чтения» в Москве подчеркнул важность устранения «исторической несправедливости» при изменении состава Совбеза ООН. При этом он указал, что новыми членами Совбеза ООН могут стать только развивающиеся страны из Азии, Африки и Латинской Америки, которые имеют авторитет в своих регионах.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Важно устранить историческую несправедливость, которая проявилась после завершения процесса деколонизации, появления многих десятков молодых суверенных государств. Надо эти реалии отобразить в численном составе СБ ООН. Понятно, что новые члены Совбеза могут быть только из развивающихся регионов Азии, Африки и Латинской Америки, должны пользоваться авторитетом в своих частях мира»,— сообщил господин Лавров (цитата по ТАСС).

Совет Безопасности ООН — один из шести главных органов ООН, учрежденный для поддержания международного мира и безопасности. В состав Совбеза ООН входят 15 государств-членов — 5 постоянных и 10 непостоянных. К числу постоянных относятся: Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Ежегодно Генассамблея ООН избирает на двухлетний срок пять непостоянных членов.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...