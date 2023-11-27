В Казани организуют свыше 100 мест для катания на коньках

В Казани в новом зимнем сезоне планируют организовать 102 места для катания на коньках. Об этом в ходе делового понедельника заявил глава комитета физкультуры и спорта города Линар Гарипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, на прошлой неделе в Казани уже запустили каток на стадионе «Трудовые резервы». Кроме того, сейчас готовят лед на стадионах «Ракета» и «Тасма». А в декабре в Казани запустят площадки возле стадиона «Ак Барс Арена», в сквере 100-летия строительной отрасли ТАССР, в парке Победы и на «Черном озере». Также зальют лед и на Кремлевской набережной.

"Ъ-Казань"