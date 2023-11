Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о ювелирных коллекциях, вдохновленных воспоминаниями или событиями из жизни их создателей.

«Украшения должны рассказывать историю» — очень расхожая фраза. Но некоторые и правда могут рассказать что-то очень интересное. Прекрасный пример — совместный проект Трейси Эмин и Стивена Вебстера I Promise to Love You, запущенный в 2017 году. Это ювелирная коллекция, которая интерпретирует знаменитые неоновые работы Эмин More Passion и ее подпись — крестик и сердечко, эдакий эквивалент hugs and kisses.

Эмин настолько знаменита, что не стала бы делать совместный проект с ювелирным брендом ради маркетинга, но они с Вебстером друзья. И, как говорит Стивен, «ходили в клубы вместе, когда оба были молоды и еще не знамениты». Сама Трейси хотела, чтобы ее More Passion оказалась в ювелирном магазине, ведь это символ украшений, как считает художница. Они — подтверждение и обещание любви.

Другой отличный пример — кольцо-лев от молодого китайского ювелира Ричарда Ву. Львов в ювелирном мире не делал только ленивый. Но тут целая история, а потому и украшение необычное. Ричард шесть дет жил в Италии, где сначала учился, а потом работал в Buccellati.

Там он и узнал от местных, что многие старинные изображения львов — все эти барельефы и мозаики — были созданы людьми, которые не видели живого льва и изображали его по описаниям других людей. Так появилось кольцо, центральная часть морды льва в котором гиперреалистична. Золото выглядит, как настоящая шерсть. А вокруг — постепенное превращение этого изображения в абстракцию. Линии напоминают золотые ленты. Этого льва сложно не запомнить, как и его историю.