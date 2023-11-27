«Главная фишка праздника — коктейльное ведро»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как проходит знаменитая вечеринка на тайском острове Панган и почему власти могут отказаться от ее проведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lillian SUWANRUMPHA / AFP Фото: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Сегодня Таиланд — остров Панган. Именно здесь родилась и пока проводится знаменитая на весь мир вечеринка Full Moon Party. Почему пока? Все просто: цистерны алкоголя, запрещенные вещества… Власти страны в любой момент могут прикрыть мероприятие — с некоторых пор Панган позиционируется как остров для семейного отдыха. И безобразие под названием Full Moon Party не вписывается в концепцию его развития. В общем, любой предлог, лишь бы изжить из Сиама действо по сравнению с которым даже Ибица — детский сад.

Главная фишка и визитная карточка праздника — Phangan Bucket, прославленное коктейльное ведро. Это обычное пластиковое ведерко — дети таким играют в песочнице. В нем смешиваются алкогольные и прохладительные напитки. Через трубочки вы утоляете жажду с друзьями, делитесь коктейлем с незнакомцами и незнакомками (такой повод для общения). Можно, конечно, в одно лицо, но это скучно, и здесь так не принято.

Говорят, все началось еще в 1985 году. Бармен известного заведения Drop In Bar однажды устал и кинул гостям ведро со словами: «Смешивайте сами, достали!» А позже, когда вечеринка стала мегапопулярной, и у персонала не хватало времени, бокалы и заменили на те самые ведерки… Гости фестиваля носят флуоресцентные аксессуары, яркую одежду, точнее, яркий минимум одежды, мажутся светящимися красками и танцуют на берегу океана до упада ночь напролет.

Огромная луна зависает прямо над пляжем, дополнительно освещая многотысячное безумие. А под Новый год здесь собираются десятки тысяч. Прилетают из Бангкока, с острова Самуи, причем всего на одну ночь. Если заранее не забронирован отель, падают и ночуют прямо на пляже к радости песчаных блох. «Такой туризм нам не нужен!»,— сказали бы в советские времена. Ну а я, пожалуй, воздержусь от категоричных оценок.