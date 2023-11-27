«Решение простое, но изысканное и функциональное»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как Apple Watch с помощью устройства превращаются в прикроватный будильник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NightWatch Фото: NightWatch

На Apple Watch приходится больше половины мирового рынка умных часов. За прошлый год было продано порядка 53 млн единиц такой «яблочной» электроники. Другими словами, это самое популярное устройство в своей категории. А потому колоссальное количество аксессуаров к Apple Watch, особенно от сторонних вендоров, вполне предсказуемо, но одновременно с этим они интригуют.

Что же такого смогут придумать дизайнеры и инженеры, чтобы заработать на самых продаваемых умных часах? Ну кроме кастомных ремешков, защитных корпусов и пленок. Авторы док-станции NightWatch сфокусировались на режиме Nightstand, в котором наручные часы превращаются в прикроватный будильник. Решение невероятно простое, но вместе с этим изысканное и функциональное.

По сути, NightWatch представляет собой прозрачную полусферу, то есть большую линзу, визуально увеличивающую дисплей умных часов. В качестве материала инженеры выбрали люцит. Это довольно распространенный вариант полимера, который можно описать просто как пластик. Но его отполировали так тщательно, что он приобрел весьма благородный вид. Настолько, что некоторые антиквары видят в NightWatch аллюзию на известную модель карманных часов второго десятилетия XIX века Eye of Time.

Кроме оптических эффектов и эстетики, NightWatch обладает парой функциональных опций. Прежде всего разработчики предусмотрели звуковые каналы. Последние усиливают любые сигналы, исходящие от часов. Так что шансы проспать будильник снижаются. Еще важнее то, что пользователь может переносить или останавливать будильник на часах прикосновениями не к их дисплею, а к полусфере NightWatch. Как удается довести тач до сенсора часов — загадка, которую, если честно, и не хочется отгадывать, чтобы сохранить магию.

Как полагается док-станции, NightWatch участвует в зарядке носимого гаджета, но сама по себе никак не подключается к сети. Инженеры предусмотрели разъем, в который просто устанавливается родная зарядка Apple Watch. За прикроватный аксессуар на момент написания этого текста авторы просили $59.