«Кургандормаш» заключил мировое соглашение с узбекским заводом

Арбитражный суд Курганской области утвердил мировое соглашение между АО «Курганский завод дорожных машин» («Кургандормаш») и ООО «UzAuto Trailer» (Узбекистан) о выплате задолженности в сумме почти 176 млн руб. Иностранное предприятие должно рассчитаться с истцов в течении полугода. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Кургандормаш» направил исковое заявление в июле. Долг у узбекского предприятия образовался по договору на изготовление и поставку навесного оборудования для коммунальной техники от 26 февраля 2021 года. «Обсудив между собой предмет иска, исходя из того, что несвоевременное исполнение договорных обязательств стало следствием введения санкционных ограничений, повлиявших на невозможность осуществления операций обслуживающим ответчика банком, стороны пришли к выводу о возможности заключения между мирового соглашения», – говорится в решении суда.

По условиям соглашения, ответчик подтверждает задолженность и обязуется выплатить ее в течении 180 календарных дней после утверждения документа судом. В случае нарушения срока UzAuto Trailer должен выплатить истцу пени в размере 19,9 млн руб. Кроме того, иностранное предприятие гарантирует, что у него нет признаков банкротства.

АО «Кургандормаш» специализируется на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники, а также навесного оборудования к ней.

ООО «UzAuto Trailer» было создано в Самарканде в 2012 году. Предприятие занимается производством прицепов и подвесное оборудование для грузовых автомобилей. В конце 2022 года российский технополис «Химград» приобрел 100% долю предприятия, которая принадлежала государству, за 561,1 млрд сумов или $56 млн.

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