Зарубежные СМИ: Есть ли надежда на продление перемирия в секторе Газа?
27 ноября, понедельник
Израильские власти получили новый список заложников, которых «Хамас» планирует освободить 27 ноября, сообщила израильская радиостанция Galei Tzahal. Сколько именно человек покинут сектора Газа, не уточняется.26 ноября в третьей группе освобожденных оказался россиянин. Он стал единственным мужчиной, которого отпустили боевики. В основном из сектора выходят женщины и дети. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Mohammed Salem, Reuters
27 ноября «Хамас» передал Международному Красному Кресту 17 пленников — это дети, три гражданки Таиланда и один мужчина с двойным гражданством Израиля и России. «Аль-Джазира» уточняет, что имени Рона Кривого не было в списках освобождаемых заложников. Его отпустили вне сделки «в ответ на усилия президента Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержке Палестины». Об этом говорится в заявлении «Хамас». Еще одной героиней воскресного обмена стала 4-летняя девочка, родители которой погибли в Газе. Эбигейл Эдан стала первой гражданкой США, которую освободил «Хамас».
Издание The Times of Israel сообщает, что от Газы получен новый список заложников — это 11 человек, которые должны быть освобождены в последний день перемирия. Всего за это время из сектора Газа вышли 50 пленных. Но сделка может быть продлена.
The Wall Street Journal пишет, что президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорили по телефону и сошлись на том, что работа еще не закончена. В ближайшие дни они продолжат переговоры об освобождении новых групп заложников. Предполагается, что за каждые 10 человек Израиль будет продлевать паузу в боевых действиях на один день.
«Хамас» тоже готов согласиться на такую сделку, но рассчитывает, что Израиль увеличит количество палестинских заключенных, которых передадут в Газу, отмечает Reuters. Агентство отмечает, что перемирие дается сторонам непросто. Все три дня с начала сделки было множество столкновений и взаимных обвинений. Так, например, в центральной части сектора Газа израильские войска убили фермера, также ЦАХАЛ напал на группу палестинцев на Западном берегу. Погибли семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
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