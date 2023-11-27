Зарубежные СМИ: Есть ли надежда на продление перемирия в секторе Газа?

Израильские власти получили новый список заложников, которых «Хамас» планирует освободить 27 ноября, сообщила израильская радиостанция Galei Tzahal. Сколько именно человек покинут сектора Газа, не уточняется.26 ноября в третьей группе освобожденных оказался россиянин. Он стал единственным мужчиной, которого отпустили боевики. В основном из сектора выходят женщины и дети. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Salem, Reuters Фото: Mohammed Salem, Reuters

27 ноября «Хамас» передал Международному Красному Кресту 17 пленников — это дети, три гражданки Таиланда и один мужчина с двойным гражданством Израиля и России. «Аль-Джазира» уточняет, что имени Рона Кривого не было в списках освобождаемых заложников. Его отпустили вне сделки «в ответ на усилия президента Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержке Палестины». Об этом говорится в заявлении «Хамас». Еще одной героиней воскресного обмена стала 4-летняя девочка, родители которой погибли в Газе. Эбигейл Эдан стала первой гражданкой США, которую освободил «Хамас».

Издание The Times of Israel сообщает, что от Газы получен новый список заложников — это 11 человек, которые должны быть освобождены в последний день перемирия. Всего за это время из сектора Газа вышли 50 пленных. Но сделка может быть продлена.

The Wall Street Journal пишет, что президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорили по телефону и сошлись на том, что работа еще не закончена. В ближайшие дни они продолжат переговоры об освобождении новых групп заложников. Предполагается, что за каждые 10 человек Израиль будет продлевать паузу в боевых действиях на один день.

«Хамас» тоже готов согласиться на такую сделку, но рассчитывает, что Израиль увеличит количество палестинских заключенных, которых передадут в Газу, отмечает Reuters. Агентство отмечает, что перемирие дается сторонам непросто. Все три дня с начала сделки было множество столкновений и взаимных обвинений. Так, например, в центральной части сектора Газа израильские войска убили фермера, также ЦАХАЛ напал на группу палестинцев на Западном берегу. Погибли семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

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