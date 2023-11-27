В Екатеринбурге открылась выставка работ «художников уральских заводов»

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX – начала XX века». Она стала первым проектом в рамках программы Дней Эрмитажа, которые пройдут в Екатеринбурге с 27 ноября по 3 декабря.

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«Я очень рад, что начались Дни Эрмитажа, уже была научная конференция, посвященная этой теме и встречи с рестовраторами, у которых начинается мастер-классы. Это одна из трех выставок, где мы начинаем общение с Екатеринбургом»,— рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии.

Экспозиция объединила более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев. Среди них Государственный Эрмитаж, Иркутский областной художественный музей Сукачева, Пермская художественная галерея, Свердловский областной краеведческий музей Клера, Музей истории Екатеринбурга, Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Кураторами экспозиции выступили: заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Ксения Гилева, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Сергей Винокуров, заместитель директора Фонда семьи Шмотьевых по проектам в сфере культуры Людмила Будрина.

«Эта выставка посвящена художественной культуре уральских заводов и художникам, которые здесь работали. Главным триггером, на который мы среагировали еще 6 лет назад, когда мы придумали первый проект из этой серии была проблема адекватной репрезентации и восприятия нашего художественного наследия, в том числе нами самими. Готовя этот проект мы старались отбирать экспонаты и те факты для аннотации работ исходя из этой глобальной мысли. Мысль проста. Урал — это не художественная, провинция, а центр европейской культуры»,— подчеркнула Людмила Будрина.

На выставке можно увидеть шкатулку подносную и чашу овальная в виде ковша Императорской Екатеринбургской гравильной фабрики, блюдо мастерской и магазина А. Кочнева, пейзажи художника и камнереза Алексея Денисова-Уральского, поднос круглый со штампованными бусинами по борту Нижнетагильской росписи, Невьянскую иконопись, художественное литье из чугуна, златоустовское украшенное оружие, тарелки фарфорового-фаянсового производства.

Выставка будет работать до 17 марта 2024 года.

Дни Эрмитажа проходят в Екатеринбурге в восьмой раз. В этот раз будет представлено всего три выставочных проекта. Следующие экспозиции: «Екатерина I — наследница дел Петра» и «Выставка одного шедевра» откроются 28 ноября в центре «Эрмитаж-Урал».

Елена Медведева

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