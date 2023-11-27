На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение 27 ноября из-за сильного ветра

В течение суток 27 ноября в северной части Ставропольского края ожидается сильный западный ветер скоростью до 30 м/с. Об этом утром предупредила пресс-служба ГУ МЧС региона.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций — обрывы проводов, ЛЭП, падения рекламных щитов, деревьев, широкоформатных конструкций.

ГУ МЧС Ставропольского края призвало жителей региона соблюдать меры безопасности и в случае происшествий оперативно обращаться в экстренные службы.

Анастасия Назарова