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В Ярославле вынесли приговор «черным риелторам»

Суд признал четырех жителей Ярославля виновными в мошенничестве с квартирами умерших. Они незаконно завладели тремя квартирами. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Алла Чижова

Фото: Алла Чижова

В Ярославле в 2019 году действовала группа «черных риелторов». Они получали информацию об умерших людях, не имевших наследников, и готовили подложные документы от имени ушедших из жизни о продаже квартиры. Квартиры оформлялись на подставных лиц. Таким образом «риелторам» удалось завладеть тремя квартирами. Во время попытки продажи четвертой квартиры выяснилось, что у умершего человека есть наследница. Именно она обратилась в правоохранительные органы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что дело в отношении 38-летнего организатора группы выделили в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ранее его приговорили к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Теперь суд признал виновными четырех участников группы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Двух подсудимых суд лишил свободы на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Еще двум фигурантам назначено условное наказание.

Алла Чижова

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