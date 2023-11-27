Министр здравоохранения Башкирии сыграет роль Посейдона в спектакле

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сыграет роль Посейдона в благотворительном спектакле «Между нами любовь», сообщает пресс-служба минздрава. Спектакль состоится 29 ноября в конгресс-холле «Торатау».

«Вместе с министром здравоохранения республики на сцену выйдут уфимские предприниматели, врачи, руководители. Они попробуют себя в новом амплуа»,— говорится в сообщении. Прибыль с продажи билетов будет направлена на адресную помощь талантливым детям из малообеспеченных семей.

Влада Шипилова

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