На улице Григория Пономаренко в Краснодаре строят школу на 1,5 тысячи мест

В Краснодаре стартовало строительство новой большой школы. Учреждение находится на улице Григория Пономаренко и сможет принять 1550 учеников, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Школу строят по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. На объекте сейчас возводят подпорную стену, участок расчищают от мусора и растительности. Учиться в новой школе смогут дети в том числе из Музыкального микрорайона, отмечается в публикации мэрии.

Достроить объект планируют летом 2025 года. В здании будет 62 класса и все необходимые помещения. Прилегающую территорию благоустроят, на ней разместят спортивный кластер и место для проведения торжественных мероприятий.

Вячеслав Рыжков

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