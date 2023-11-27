Башкирия получит 154,5 млн рублей для детей с сахарным диабетом

Правительство России распорядилось выделить Башкирии в текущем году из федерального бюджета 30,9 млн руб. для обеспечения детей с сахарным диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщается в постановлении за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на сайте кабмина. В том числе 962 тыс. руб. предназначены для детей в возрасте от двух до четырех лет и почти 30 млн руб. — для детей от четырех до 17 лет. В 2024 году направят на эти цели в общей сложности 123,6 млн руб.: 3,8 млн для детей до четырех лет и 119,8 млн руб. — до 17 лет.

В общей сложности между регионами распределят 1 млрд руб. в этом году и 4,1 млрд руб. — в 2024 году.

Рецепты на бесплатное получение систем непрерывного мониторинга глюкозы будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи. Ранее обеспечение детей такими системами шло исключительно за счет региональных бюджетов.

Влада Шипилова

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