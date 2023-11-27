Ставим на желтые
Желтые бриллианты вдохнули жизнь в ювелирный рынок, который десятилетиями был привязан к белому цвету, точнее к его отсутствию
Фото: Mercury
По данным Knight Frank Luxury Investment Index, за 10 лет интерес к цветным бриллиантам вырос на 13%, из которых на последний год приходится 4%. Самыми ценными и инвестиционно привлекательными считаются розовые и голубые ограненные алмазы, как наиболее редкие. Но и желтые бриллианты (из общей массы добычи цветных на их долю приходится более половины) демонстрируют неплохие экономические показатели. Аналитики Fancy Color Research Foundation (FCRF) утверждают, что за прошлый год желтые бриллианты всех форм и размеров в среднем выросли на 2,1%, и именно они способствовали росту индекса фантазийных цветных бриллиантов на 3,9% за 2022 года. Бесцветные ограненные алмазы, напротив, за тот же период потеряли 2,8%.
Основные месторождения желтых бриллиантов находятся в Африке: Анголе, Центральной Африке, Конго и Сьерра-Леоне, и именно копи этих стран первыми дали рынку камни желтого оттенка. Впоследствии желтые бриллианты были обнаружены в Бразилии, Австралии и на Борнео. Сегодня главными поставщиками желтых бриллиантов на рынок выступают Канада и Якутия.
Натуральные желтые бриллианты встречаются в соотношении 1 на 10 тыс. камней. За интенсивность желтого цвета в камне отвечает азот, вклинившийся между молекулами водорода. Если у бесцветных бриллиантов ценится отсутствие цвета (топовые характеристики D-E-F), то у желтых котируются именно фантазийные оттенки (fancy), за пределами классической цветовой шкалы (от D до Z). В зависимости от интенсивности цвета Геммологический институт Америки GIA различает шесть оттенков: Fancy Light, Fancy Yellow, Fancy Dark, Fancy Deep, Fancy Intense и Fancy Vivid (расположены по возрастанию).
«Лучшими друзьями девушек» по традиции считаются бесцветные камни чистой воды. Но уже несколько лет их неоспоримый приоритет оспаривают бриллианты желтой гаммы. Они составляют здоровую конкуренцию в сегменте колец для помолвки, а также повседневных украшений, например, лаконичных подвесок, серег-пуссет и теннисных браслетов. Крупные желтые бриллианты насыщенных оттенков являются важным компонентом коллекций high jewellery.