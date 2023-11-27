Ставим на желтые

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercury Фото: Mercury

По данным Knight Frank Luxury Investment Index, за 10 лет интерес к цветным бриллиантам вырос на 13%, из которых на последний год приходится 4%. Самыми ценными и инвестиционно привлекательными считаются розовые и голубые ограненные алмазы, как наиболее редкие. Но и желтые бриллианты (из общей массы добычи цветных на их долю приходится более половины) демонстрируют неплохие экономические показатели. Аналитики Fancy Color Research Foundation (FCRF) утверждают, что за прошлый год желтые бриллианты всех форм и размеров в среднем выросли на 2,1%, и именно они способствовали росту индекса фантазийных цветных бриллиантов на 3,9% за 2022 года. Бесцветные ограненные алмазы, напротив, за тот же период потеряли 2,8%.

Основные месторождения желтых бриллиантов находятся в Африке: Анголе, Центральной Африке, Конго и Сьерра-Леоне, и именно копи этих стран первыми дали рынку камни желтого оттенка. Впоследствии желтые бриллианты были обнаружены в Бразилии, Австралии и на Борнео. Сегодня главными поставщиками желтых бриллиантов на рынок выступают Канада и Якутия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография АЛРОСА выставила на продажу кушон желтого бриллианта цвета Fancy Vivid Yellow весом 31,25 карата. Начальная цена $ 3,1 млн. (примерно 300 млн руб.) Tiffany & Co. поместили свой легендарный желтый бриллиант весом 128,54 карата в новую оправу, навеянную дизайном культовой броши Bird on a Rock («Птица на камне») Часы Billionaire Timeless Treasure от Jacob& Co., полностью инкрустированные 425 желтыми бриллиантами огранки «Ашер». 57 камнями багетной огранки украшен скелетонированный механизм. Стоимость часов $ 20 млн Колье Graff из высокоювелирной коллекции Sunrise c желтым бриллиантом Fancy Intense Yellow огранки «груша» весом более 30 каратов Крупные желтые бриллианты в сочетании с бесцветными – конек Валери Мессика. Чокер из полированного золота (коллекция Midnight Sun) украшен желтой «грушей» 20,04 карата и бесцветным «кушоном» 9,07 карата Следующая фотография 1 / 5 АЛРОСА выставила на продажу кушон желтого бриллианта цвета Fancy Vivid Yellow весом 31,25 карата. Начальная цена $ 3,1 млн. (примерно 300 млн руб.) Tiffany & Co. поместили свой легендарный желтый бриллиант весом 128,54 карата в новую оправу, навеянную дизайном культовой броши Bird on a Rock («Птица на камне») Часы Billionaire Timeless Treasure от Jacob& Co., полностью инкрустированные 425 желтыми бриллиантами огранки «Ашер». 57 камнями багетной огранки украшен скелетонированный механизм. Стоимость часов $ 20 млн Колье Graff из высокоювелирной коллекции Sunrise c желтым бриллиантом Fancy Intense Yellow огранки «груша» весом более 30 каратов Крупные желтые бриллианты в сочетании с бесцветными – конек Валери Мессика. Чокер из полированного золота (коллекция Midnight Sun) украшен желтой «грушей» 20,04 карата и бесцветным «кушоном» 9,07 карата

Натуральные желтые бриллианты встречаются в соотношении 1 на 10 тыс. камней. За интенсивность желтого цвета в камне отвечает азот, вклинившийся между молекулами водорода. Если у бесцветных бриллиантов ценится отсутствие цвета (топовые характеристики D-E-F), то у желтых котируются именно фантазийные оттенки (fancy), за пределами классической цветовой шкалы (от D до Z). В зависимости от интенсивности цвета Геммологический институт Америки GIA различает шесть оттенков: Fancy Light, Fancy Yellow, Fancy Dark, Fancy Deep, Fancy Intense и Fancy Vivid (расположены по возрастанию).

«Лучшими друзьями девушек» по традиции считаются бесцветные камни чистой воды. Но уже несколько лет их неоспоримый приоритет оспаривают бриллианты желтой гаммы. Они составляют здоровую конкуренцию в сегменте колец для помолвки, а также повседневных украшений, например, лаконичных подвесок, серег-пуссет и теннисных браслетов. Крупные желтые бриллианты насыщенных оттенков являются важным компонентом коллекций high jewellery.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо, желтое золото, желтый бриллиант овальной огранки, Alrosa Diamonds Кольцо Color, белое золото, желтый бриллиант, бесцветные бриллианты, Mercury Кольцо, белое золото, желтый бриллиант огранки «груша», бесцветные бриллианты, Parure Atelier Кольцо Royal Fancy Diamonds, белое золото, желтый бриллиант огранки «радиант», бесцветные бриллианты, MIUZ Diamonds Кольцо, белое золото, желтый бриллиант, бесцветные бриллианты, La Vivion Браслет Color, желтое и белое золото, желтые бриллианты, Mercury Серьги, белое золото, желтые и бесцветные бриллианты, Alrosa Diamonds Серьги, желтое золото, желтые бриллианты, Parure Atelier Серьги, белое и желтое золото, желтые и бесцветные бриллианты, Chamovskikh Следующая фотография 1 / 9 Кольцо, желтое золото, желтый бриллиант овальной огранки, Alrosa Diamonds Кольцо Color, белое золото, желтый бриллиант, бесцветные бриллианты, Mercury Кольцо, белое золото, желтый бриллиант огранки «груша», бесцветные бриллианты, Parure Atelier Кольцо Royal Fancy Diamonds, белое золото, желтый бриллиант огранки «радиант», бесцветные бриллианты, MIUZ Diamonds Кольцо, белое золото, желтый бриллиант, бесцветные бриллианты, La Vivion Браслет Color, желтое и белое золото, желтые бриллианты, Mercury Серьги, белое золото, желтые и бесцветные бриллианты, Alrosa Diamonds Серьги, желтое золото, желтые бриллианты, Parure Atelier Серьги, белое и желтое золото, желтые и бесцветные бриллианты, Chamovskikh

Нина Спиридонова