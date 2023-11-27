Суд взыскал 17 млн рублей с «Уралвагонзавода» в пользу ММК

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» о взыскании 17 млн руб. с АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“» (Нижний Тагил). Решение принято 27 ноября. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

В процессе рассмотрения дела исковые требования были уточнены и уменьшены со 176,5 млн руб. до 17 млн. Речь идет о взыскании неустойки по договору поставки продукции от 18 января 2022 года за период с 26 апреля по 24 октября этого года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ММК направил заявление в суд в августе. Изначально истец просил взыскать с «Уралвагонзавода» 161,2 млн руб. задолженности по договору поставки продукции, а также неустойку в размере 15,3 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте