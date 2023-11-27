В Ростовской области около 100 тысяч жителей остались без света из-за шторма

Сильный ветер повредил сети электропередачи на территории Ростовской области. Из-за этого без электричества остались около 100 тыс. жителей региона. Восстановительные работы ведут 113 аварийных бригад, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Василий Голубев.

По информации заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, опубликованной в его Telegram-канале, без электричества остаются жители населенных пунктов, расположенных в Неклиновском, Каменском, Куйбышевском, Азовском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Октябрьском, Миллеровском районах, а также в городах Ростов-на-Дону, Новошахтинск, Новочеркасск и Донецк. «В ряде муниципалитетов силы ЧС борются с последствиями нагонных явлений. Из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск—Азов»,— также сообщил губернатор Василий Голубев.

В ночь на 27 ноября в Ростовской области резко ухудшилась погода. Сильные порывы ветра скоростью до 30 м/с вызвали нагонные явления в низовьях реки Дон. По данным правительства региона, оказались подтоплены населенные пункты в Неклиновском и Азовском районах. Также некоторые территории подтоплены в Ростове-на-Дону и Таганроге. Из хуторов Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино были эвакуированы 20 человек. В области развернуто 116 пунктов временного размещения для эвакуированного населения.

Все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. Для организации помощи людям привлечены более 5,5 тыс. специалистов служб экстренного реагирования, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону