«Южанам теперь придется непросто»

В российском футбольном чемпионате сменился лидер. «Краснодар» уступил «Уралу» со счетом 1:3, а «Зенит» взял верх над «Сочи» (3:0). Теперь турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион из Санкт-Петербурга, а южане отстают на одно очко. За развитием событий в 16-м туре РПЛ следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Тур получился ярким, в дерби ЦСКА—«Динамо» было забито пять мячей. Бело-голубые взяли верх — 3:2. «Крылья Советов» и «Локомотив» вообще устроили шоу, в котором «крылышки», проигрывая 1:3, сравняли счет в компенсированное время, и встреча завершилась вничью (3:3).

Кое-где показать красивый футбол командам мешала погода. В Калининграде, где встречались «Балтика» и «Спартак», снег шел такой, что на поле появлялись реальные сугробы, в которых застревал мяч. «Спартак» выиграл (2:0), но хозяева имели множество опасных моментов и не забили просто чудом.

Вообще, про «Балтику», несмотря на поражение и попадание в зону вылета, хочется сказать теплые слова. Во-первых, видно, что среди футболистов нет равнодушных. Да и работа руководства клуба вообще заслуживает внимания. Дело в том, что в Калининграде не без успеха пытаются работать по-европейски.

Каждый матч превращается в шоу, поэтому и люди приходят на стадион, несмотря ни на что, и Fan ID проблемой быть перестал. Средняя посещаемость арены — 15 тыс. Для обособленного региона, где живет около 1 млн человек, это много. Руководство «Балтики» хочет сделать футбольный клуб прибыльным. При определенных раскладах это возможно даже в России, рассказала “Ъ FM” заместитель генерального директора клуба «Балтика» Елена Полейко:

«Заработок футбольного клуба в дни матча — это билетная программа и атрибутика. Максимально — 20%. Структура выручки делится между ТВ-правами — это где-то 40-45%, и 40-45% — коммерческие партнеры. Мы не умеем выбивать, не умеем играть, и государство нас оберегает, ограничивая взаимодействие футбольных клубов с букмекерами и пивными компаниями. Но когда есть запретительные меры, нужно давать какие-то льготы. Если бы были какие-то государственные преференции, то футбольный клуб мог бы стать бизнесом».

Ну а пока «Балтике» предстоит выбираться из подвала турнирной таблицы, и это будет непросто. А вот что касается чемпионской гонки, то здесь, похоже, многое становится ясно. «Краснодар» провел худший матч в этом сезоне, и совершенно по делу уступил «Уралу» Виктора Гончаренко (1:3).

Ключевой игрок южан Джон Кордоба забил гол и получил красную карточку. Более того, он показал после матча неприличный жест судьям, и теперь Кордобу могут дисквалифицировать на четыре матча. Да еще и вратарь Матвей Сафонов получил травму, столкнувшись со своим же защитником.

И насколько это серьезно, пока непонятно. Так что южанам теперь придется непросто. А впереди еще два тура, и команде Владимира Ивича предстоит сыграть с «Оренбургом» и ЦСКА. Вполне возможно, что клуб, которому прочили чемпионство, в итоге не попадет даже в тройку, считает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«Думаю, "Краснодар" еще опустится в турнирной таблице. И если московские команды хорошо себя проявят, то "Краснодар" не попадет даже на призовые места. "Крылья Советов" точно не будут, а "Краснодар" не сможет противостоять натиску московских команд и опустится ниже призовых мест».

Из московских команд наверху турнирной таблицы пока две. «Динамо» — третье, а «Спартак» — четвертый. Причем до «Краснодара» им теперь не так уж и далеко. Бело-голубым — четыре очка, а красно-белым — пять. ЦСКА находятся на шестой позиции. «Локомотив» — на восьмой.

Но плотность в турнирной таблице по-прежнему нереальная. Стоит сказать, что «Ростов» после победы над «Пари НН» с минимальным счетом (1:0), находится на 10 месте и вполне может попасть в первую восьмерку еще до зимнего перерыва. По крайней мере, «Рубин», который играет на ноль уже шесть матчей подряд и сейчас одолел «Факел» (1:0), расположился на седьмой строчке.

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