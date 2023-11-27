Продукты с истекающим сроком годности в Ижевске будут передавать многодетным семьям

В столице Удмуртии ритейлер «Магнит» начал тестировать бесплатную передачу продуктов питания социально незащищенным гражданам. В частности, сотрудники магазина отбирают в торговом зале позиции с истекающим сроком годности, после чего передают их волонтерам банка еды «Русь», а те доставляют товар семьям с детьми в трудной жизненной ситуации и одиноким пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба ритейлера. Все товары проходят двойной контроль качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Отметим, что в Ижевске тестирование проходит на базе магазина «Магнит Экстра» на улице Молодежная, поскольку он имеет необходимую инфраструктуру и техническую возможность. Передаваемый ассортимент насчитывает около 300 наименований, в том числе хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, бакалея. Исключение составляют продукты животного происхождения. Ожидаемый объем передаваемой продукции может составить до 100 кг в день.