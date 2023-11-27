Уральские бойцы снялись в реалити-шоу Первого канала

В Екатеринбурге на съемках реалити-шоу Первого канала «Повара на колесах» шеф-поваров со звездами Michelin научили базовым приемам из MMA (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) уральские бойцы Иван Штырков и Борис Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Архангела Михаила» Фото: пресс-служба «Архангела Михаила»

Во время съемок столичные шефы Сергей Сущенко и Александр Волков-Медведев посетили Академию единоборств РМК, где они провели с бойцами клуба «Архангел Михаил» совместную тренировку по разбору базовых элементов из ММА: ударную технику, переводы в борьбу.

Премьера выпуска на «Первом канале» намечена на декабрь. В шоу планируют рассказать об уральской столице и приготовить блюда из местной продукции для кулинарного состязания.

Александр Стародумов

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