Уральские бойцы снялись в реалити-шоу Первого канала
В Екатеринбурге на съемках реалити-шоу Первого канала «Повара на колесах» шеф-поваров со звездами Michelin научили базовым приемам из MMA (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) уральские бойцы Иван Штырков и Борис Медведев.
Фото: пресс-служба «Архангела Михаила»
Во время съемок столичные шефы Сергей Сущенко и Александр Волков-Медведев посетили Академию единоборств РМК, где они провели с бойцами клуба «Архангел Михаил» совместную тренировку по разбору базовых элементов из ММА: ударную технику, переводы в борьбу.
Премьера выпуска на «Первом канале» намечена на декабрь. В шоу планируют рассказать об уральской столице и приготовить блюда из местной продукции для кулинарного состязания.