Количество выявленных случаев ВИЧ в Удмуртии снизилось на 6,1%

В Удмуртии по данным на начало ноября выявили 13,2 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, из них 555 обнаружили в этом году. Показатель на 6,1% ниже уровня прошлого года, сообщает пресс-служба минздрава республики. Половым путем заразились 81%, наркотическим — 13,9%. При этом характерная особенность последних лет развития эпидемии — преобладание лиц старше 35 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Удмуртии показатель пораженности составляет 506,9 на 100 тыс. населения. Это на 19% ниже общероссийского показателя, а также на 42,2% меньше среднего уровня по ПФО.

В Удмуртии в рамках Недели борьбы со СПИДом развернут 11 мобильных пунктов тестирования на ВИЧ-инфекцию. В частности, 30 ноября с 15:00 до 21:00 бесплатно и анонимно можно будет сдать кровь в торговых центрах «Петровский» и «Матрица» в Ижевске, «Пассаж» в Глазове, «XXL» в Сарапуле, «Айсберг» в Воткинске, «Рояль» в Можге. В поселке Игра мобильный пункт развернут в ТЦ «Игринская ярмарка», «Престиж» в Уве, «Юбилейный» в Яре, «Молодежный спортивный комплекс» в Балезино, а также на Центральной площади в Камбарке.