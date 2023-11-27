Арендодатели

Краевые власти уточнили место, где в Камской долине планируют построить новый футбольный стадион — он станет центром спортивного кластера на площадке в 18 га между будущим студенческим кампусом и регистрационным отделом ГИБДД. В правительстве пояснили, что решили построить новый стадион взамен существующего из-за того, что реконструкция стадиона «Звезда» оказалась более дорогостоящим мероприятием. Краевые власти рассчитывают, что его стоимость его строительства не превысит 10 млрд руб. Эксперты считают, что перед строительством этого объекта необходимо решить вопрос с транспортной доступностью в этом районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минград Фото: минград

ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» 20 ноября объявило о проведении закупки на выполнение работ по разработке архитектурно-градостроительной концепции размещения объекта «Футбольный стадион, Пермь». Стоимость работ оценена в 2,9 млн руб., срок исполнения контракта — 127 дней.

В качестве местоположения указаны земельные участки на улице Маршала Жукова — между территорией будущего кампуса и МРЭО ГИБДД Пермского края. Оценочная инвестиционная стоимость объекта не должна превышать – 10 млрд руб.

Согласно концепции застройки Камской долины, разработанной министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (имеется в распоряжении «Ъ-Прикамье»), футбольный стадион станет центром так называемого спортивного кластера. Помимо футбольной арены, запланированы еще спортивные площадки меньших размеров. Новый стадион будет рассчитана на 15-18 тыс. зрителей. Футбольное поле с искусственным покрытием для стадионов Первой категории должно иметь действующий сертификат ФИФА.

В составе комплекса предполагается строительство интерната на 60 человек и гостиницы на 100 человек. Общая площадь участка составляет менее 18 га, общая площадь застройки — 22 тыс. кв. м. Указанный участок еще не разграничен, идет процесс оформления земли в собственность Пермского края, отмечается в материалах минимущества.

Напомним, сейчас основным футбольным стадионом Перми считается «Звезда», построенная в 1969 году. Ранее стадион вмещал свыше 17 тыс. зрителей и имел натуральное покрытие. Со временем поле было заменено на искусственное и нередко менялось. В 2009 году стадион получил вторую категорию УЕФА, что позволяло проводить международные матчи до 1/4 финала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов включительно. Согласно современным стандартам, стадион «Звезда» не может принимать матчи РФПЛ, максимум — игры первой лиги (ФНЛ). Сейчас на стадионе проходят матчи команд «Амкар-Пермь» и «Звезда-2005».

О том, что краевые власти планируют построить в Камской долине стадион, «Ъ-Прикамье» сообщал в прошлом году. Тогда краевые власти решили возродить футбольный проект «Амкар». Клуб, расформированный в 2018 году, с 2021 года начал выступать во второй лиге. А по итогам этого сезона опустился в низший, третий дивизион российского футбола.

Президент «Амкара» Валерий Чупраков отказался комментировать перспективы строительства новой футбольной арены в Перми. Министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова рассказала «Ъ-Прикамье», что в финансовом плане строительство нового стадиона предпочтительнее и выгоднее реконструкции стадиона «Звезда». «Была проведена экспертиза стадиона «Звезда», которая показала, что реконструкция объекта будет слишком дорогой. При этом она не сможет сделать объект комфортным, в частности с точки зрения логистики. Поэтому принято решение разработать предпроект строительства современного стадиона, отвечающего всем требованиям, в Камской долине. На сегодня это развивающаяся и перспективная территория»,— сообщила министр спорта края.

Экс-президент пермского ФК «Звезда» Антон Клепиков оценивает строительство стадиона примерно в 15 млрд руб. По его мнению, строительство нового стадиона лучше организовать в другом месте. «Без третьего моста за Камой вообще ничего сейчас строить нельзя. Я бы построил стадион в районе улицы Героев Хасана, на выезде из города. Там есть запас транспортной доступности и общественного транспорта. Кроме того, за Камой находятся сложные, болотистые почвы»,— пояснил бывший футбольный функционер.

Бывший член попечительского совета «Амкара» Николай Благов считает, что новый стадион в Перми нужен. «Другое дело, что у нас сейчас нет тех показателей, которые были раньше. Я думаю, что дотянемся, наверное. Традиции, они сильны, спортивный дух в Перми есть. Стадион — это очень хорошо, это же объединяет людей, он многофункционален — молодежь будет подтягиваться. Давно не соответствует городу наш стадион “Звезда”»,— рассказал господин Благов.

Дмитрий Погорелов