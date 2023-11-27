Экс-бенефициар «Ливиза» Сабадаш избежал субсидиарной ответственности по долгам компании

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение не привлекать к субсидиарной ответственности бывшего сенатора и бенефициара компании «Ливиз» Александра Сабадаша по долгам компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание суда по делу Сабадаш в Басманном суде Москвы по делу о хищениях денег банка «Таврический». Май 2014 года. Архив "Ъ".

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Заседание суда по делу Сабадаш в Басманном суде Москвы по делу о хищениях денег банка «Таврический». Май 2014 года. Архив "Ъ".

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как сообщает АБН, арбитраж рассмотрел заявление от конкурсного управляющего, который заявил о необходимости привлечь господина Сабадаша к ответственности. Стоимость исковых требований составила 4,3 млрд рублей. Однако суд в ходатайстве отказал.

Мотивировочной части решения пока не представлено, поэтому причины отказа суда на данный момент неизвестны.

Мероприятия по банкротному процессу компании «Ливиз» начали происходить еще восемь лет назад по заявлению Транскапиталбанка. Через год суд постановил признать бывший водочный завод банкротом.

Подробнее о деле, связанном с банкротством компании — в материале «Ъ-СПб» «Площадку "Ливиза" пристроили на торгах».

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