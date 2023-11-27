В Краснодаре осудили лжеинвестора за мошенничество на 27 млн рублей

В Краснодаре вынесли приговор злоумышленнику, представлявшемуся клиентам в качестве инвестора. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, потерпевшие передали фигуранту по меньшей мере 27 млн руб.

В ходе заседания было установлено, что злоумышленник убеждал своих знакомых в том, что является успешным инвестором, и предлагал им вкладывать деньги в его проекты, чтобы увеличить прибыль. В мае 2021 года одна из потерпевших передала «инвестору» 12 млн руб. Вскоре еще две клиентки бизнесмена вложили в предложенную схему в общей сложности 15 млн руб. Полученные средства фигурант потратил на личные нужды. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«В судебном заседании мужчина признал вину, в своем последнем слове говорил о тяготах заключения и о желании загладить вину перед потерпевшими, в связи с чем просил суд строго его не наказывать»,— говорится в сообщении.

Рассмотрев материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. По одному из поданных гражданских исков в пользу потерпевшей взыскали 9 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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