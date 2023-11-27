Из-за аварии на ж/д путях в Сочи людей пересаживают из электричек на автобусы

Пассажиров электричек в Лазаревском районе Сочи пересаживают на автобусы. Муниципальный общественный транспорт в городе ходит без сбоев, аэропорт работает штатно, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Алексей Копайгородский.

В ликвидации последствий ночной бури сейчас задействованы более 800 человек. Аварии на электросетях устраняют 36 бригад специалистов. Некоторые котельные перевели на генераторы. Перебоев с водой в городе нет.

«Эвакуация жителям не требуется, на случай непредвиденных ситуаций у нас готов транспорт и пункты временного размещения во всех районах»,— сообщил мэр.

Глава Сочи призвал горожан и туристов быть осторожными. Шторм на море продолжается, в горах и на побережье осадки.

Море подмыло железнодорожные пути в районе Сочи. Задержаны 50 пассажирских поездов.

Вячеслав Рыжков

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