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Жителя Балакова подозревают в нападении с ножом на подростка

В Балакове завели уголовное дело о причинении тяжкого вред здоровью (п «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, 26 ноября 32-летний пьяный горожанин повздорил возле «одного из заведений» с 16-летним подростком. Когда мальчик отвернулся, фигурант ударил его ножом в спину.

Молодого человека госпитализировали. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения.

Дарья Васенина

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