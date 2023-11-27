HeadHunter: основная часть зарплаты у нижегородцев уходит на еду и оплату ЖКУ

Самую большую часть расходов у работающих нижегородцев составляют затраты на покупку еды. Как сообщает сервис по поиску работы HeadHunter, об этом в ходе опроса экономически активных нижегородцев заявили 50% респондентов. Еще 30% назвали самой большой статьей расходов платежи за коммунальные услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Опрос показал, что 29% нижегородцев существенную часть зарплаты отдают на погашение ипотеки или аренду жилья. Такие расходы, как оплата ипотеки, наиболее свойственны медицинским работникам (55%). Реже всего на аренду жилья или ипотеку тратятся работники транспортно-логистической сферы, а также сотрудники безопасности (по 25%).

Также нижегородцы тратят значительные средства на выплату не ипотечных кредитов (23%), на детей (16%), на транспорт или автомобиль (14%), на лечение и лекарства (9%), на досуг и отдых (7%). Реже всего в число наиболее крупных статей расходов нижегородцев входят образование, одежда и обувь, уход за собой (по 5%), связь, телевидение и интернет (1%).

Больше всего на лекарства тратят ученые и педагоги (14%), на досуг и отдых — представители отраслей, связанных с инвестициями и консалтингом (13%).

Андрей Репин