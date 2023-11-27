Под Воронежем мужчина провалился под тонкий лед и погиб

Мужчина провалился под тонкий лед реки Усмань под Воронежем и погиб. Инцидент произошел накануне в районе СНТ «Труд» поселка Отрадного Новоусманского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В 21:29 в пожарно-спасательную часть №23 поступило сообщение о тонущем мужчине. Сотрудники МЧС и местные жители достали гражданина из воды и передали бригаде скорой помощи. Медики провели реанимацию, но она не дала результата — пациент скончался от переохлаждения.

«Выход на то, что сейчас именуется "льдом" на водоемах — чистейшей воды самоубийство. Никакая рыба не стоит жизни!»,— заключили в региональном главке МЧС.

Ранее воронежский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за непогоды.

Алина Морозова

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