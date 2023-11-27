«Алендвик» реконструирует свои фуд-корты в ТЦ «Шоколад» и «Кит»

В 2024 году группа «Алендвик» обновит свои фуд-корты в двух пермских торговых центрах — «Кит» и «Шоколад», рассказали в пресс-службе компании. Общая площадь новых зон для кафе составит около 600 кв. м. В первом квартале 2024 года «Алендвик» начнет реконструировать фуд-корт в ТЦ «Кит» на ул. Писарева, 29а. На первую половину 2024 года запланирована реновация зоны фуд-корта в ТРЦ «Шоколад» на ул. Героев Хасана, 105. Оператор также обновит линейку заведений, представленных на этих площадках общепита. На обоих фуд-кортах разместится Chicken с расширенным меню и кафе паназиатской кухни «Поке-maN». В ТРЦ «Шоколад» также будет работать кафе Viva la Pizza.

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Коммерческий директор ГК «Алендвик» Анна Васильева отметила, что обновление дизайна и интерьера кафе — общая практика в сфере ресторанного бизнеса: «В среднем дизайн-проект кафе остается актуальным на протяжении нескольких лет, потом его лучше менять. К тому же есть растущий спрос на паназиатскую кухню в районах города, поэтому мы обновляем не только интерьер фуд-кортов, но и набор кафе, которые там представлены». В «Алендвике» сообщают, что реконструкция фуд-кортов поможет компании развиваться в направлении досуга, который посетители проводят в заведениях группы. «В кафе “Алендвик” часто проходят вечера живой музыки, концерты, детские праздники. Обновленные фуд-корты дают гораздо больше возможностей для того, чтобы проводить такие активности для гостей кафе»,— добавили в группе.

Отметим, что в октябре «Алендвик» открыл еще один фуд-корт — в новом ТЦ «Садовый Mall» на ул. Юрша, 1в. Его площадь составила 230 кв. м, фуд-корт рассчитан на 76 посадочных мест.

ГК «Алендвик» управляет сетью кафе быстрого обслуживания в Перми и Пермском крае. Это бренды «Кодак Экспресс», SFC-Express, BRandICE и собственные бренды «Креп & Суп», Good News, «Поке-maN», «Пельмешки да вареники» и Viva la Pizza. Всего в Пермском крае «Алендвик» управляет 46 кафе, из них 10 заведений находятся на фуд-кортах.