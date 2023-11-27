Певец Shaman выступит в Перми в январе 2024 года

Российский музыкальный исполнитель Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом Shaman, выступит в Перми с концертом 31 января 2024 года в ДК имени Солдатова. Об этом сообщает Ura.Ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Shaman выступит в Перми в рамках программы «Я РУССКИЙ. На бис». Стоимость билетов — от 2,5 тыс. руб. до 8 тыс. руб. Ранее Ярослав Дронов давал концерт в Перми в марте текущего года, тоже в ДК имени Солдатова.

Ярослав Дронов начал выступать под псевдонимом Shaman в 2020 году. Широкую известность исполнитель обрел после начала специальной военной операции. Shaman известен по исполнению таких песен, как «Я русский», «Встанем», «Мы», и другим композициям.