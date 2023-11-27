В Крыму проверили 14 потенциально опасных лифтов в жилых домах
В Крыму провели проверку 14 лифтов, сведения о которых отсутствовали в реестре опасных технических устройств зданий и сооружений. Об этом сообщила пресс-служба Ростехнадзора РК.
В ходе мониторинга специалисты выявили 89 нарушений. В частности, лифты не были поставлены на соответствующий учет, а также отсутствовала документация о прохождении необходимых освидетельствований.
Административный материал по ч. 2 ст.9.1.1. КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов) был передан в Джанкойский горсуд.
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