В Челябинской области отправили в СИЗО мать двух погибших при пожаре детей

Суд Сосновского района Челябинской области арестовал на два месяца 38-летнюю мать двух малолетних детей, которые остались одни в комнате общежития и погибли в пожаре. Как сообщили в прокуратуре региона, ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Челябинской области Фото: Прокуратура Челябинской области

Установлено, что мать-одиночка ночью ушла из дома и оставила без присмотра своих детей двух и трех лет. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем: дети играли с найденными в комнате спичками, в результате загорелся диван.

Ход расследования уголовного дела помимо прокуратуры Челябинской области взял на контроль глава Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СКР Алексею Колбасину предоставить доклад.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, комментируя инцидент, отметил, что вопросы в этой ситуации есть не только к матери погибших детей, но и к допустившим трагедию социальным органам и местным властям, поскольку семья состояла на учете как находившаяся в трудной жизненной ситуации. «Поручил провести служебную проверку действий всех должностных лиц. Также поручил в обязательном порядке проверить все семьи в регионе, которые стоят на учете. Это особенно актуально накануне праздников»,— сообщил господин Текслер в своем Telegram-канале.

Артур Якушко, Челябинск