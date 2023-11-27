«Экобум», «Экосмайл» и «Экодобро»: в Тамани прошёл экологический квиз для школьников

Двадцать восьмиклассников таманских школ № 9 и 28 приняли участие в экоквизе, организованном компанией «ОТЭКО», оператором морских терминалов в порту Тамань, и Эколого-биологическим центром Темрюкского района. Викторина прошла 22 ноября 2023 года в библиотеке Дома культуры «Юность» станицы Тамань

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За звание главных экоэрудитов Тамани боролись 5 команд: Green guard («Зелёная гвардия»), «Экобум», «Экосмайл», «Экодобро» и команда «В шапках-ушанках».

Экоквиз состоял из двух этапов. На первом, отвечая на вопросы викторины, ребята узнали, что у Красной книги есть «черные» страницы, где перечислены животные, навсегда исчезнувшие с лица земли, а определенные «лечебные» бактерии любят «поедать» нефть и используются в качестве спасительного инструмента в случае разлива.

На втором, практическом, этапе каждая из пяти команд-участниц по заданию эколога ОТЭКО сортировала «отходы» - карточки по игрушечным контейнерам. Надо было за отведенное время рассортировать как можно больше «отработанных ртуть содержащих ламп», «картона», «отходов, загрязнённых нефтью» и «твёрдых коммунальных отходов».

«Участие в экологическом квизе помогло школьникам понять, что каждый может внести вклад в сохранение природы, и даже маленькие действия могут иметь большое значение, – отметил директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака. - Приятно, что формат экоквиза понравился ребятам: это и работа в команде, когда правильный ответ на вопрос рождается в обсуждении, и соревнование с другими командами на скорость и точность поиска решений. Уверен, в дальнейшем ребята станут активными участниками экологических инициатив ОТЭКО».

После всех испытаний наибольшее количество баллов набрала команда «В шапках-ушанках».

Интеллектуальные викторины, по мнению организаторов, мотивируют подростков бережно относиться к окружающей среде, активно участвовать в решении экологических проблем и воспитывают любовь к малой родине. Экоквиз стал ещё одним звеном в программе ОТЭКО по экопросвещению жителей Таманского полуострова.

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