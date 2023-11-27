В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов

В 25 км от города Искитим в Новосибирской области зафиксировано землетрясение. Как сообщили «Ъ-Сибирь» Алтае-Саянскиом филиале Единой геофизической службы РАН, магнитуда толчка составил 4,7 баллов (MSK-64).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Землетрясение было зарегистрировано в 13:22 по местному времени.

Интенсивность в эпицентре, примерно в 3 км от села Усть-Чем, составила 5,8 баллов.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в конце сентября 2023 года в Республике Тыва было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,1 балла в 12 км северо-западнее села Ак-Тал Чеди-Хольского района.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев