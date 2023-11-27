обновлено 11:48
В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов
В 25 км от города Искитим в Новосибирской области зафиксировано землетрясение. Как сообщили «Ъ-Сибирь» Алтае-Саянскиом филиале Единой геофизической службы РАН, магнитуда толчка составил 4,7 баллов (MSK-64).
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Землетрясение было зарегистрировано в 13:22 по местному времени.
Интенсивность в эпицентре, примерно в 3 км от села Усть-Чем, составила 5,8 баллов.
Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в конце сентября 2023 года в Республике Тыва было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,1 балла в 12 км северо-западнее села Ак-Тал Чеди-Хольского района.