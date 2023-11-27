Более 2,1 трлн рублей планируется вложить в развитие нижегородской агломерации

Общая стоимость комплексной программы инфраструктурного развития нижегородской агломерации до 2030 года ставит 2,1 трлн руб. Об этом говорится в материалах регионального правительства, подготовленных ко Дню Нижегородской области на выставке «Россия» на ВДНХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным правительства, более 60% в общем объеме средств составят частные инвестиции. Среди наиболее значимых проектов указаны достройка Южного и строительство Северного и Восточного обходов Нижнего Новгорода, строительство метро и дублеров проспектов Ленина и Гагарина с новым мостом через Оку.

Также в материалах обозначены крупные проекты по редевелопменту центра Нижнего Новгорода и проект по строительству жилья в Новинках и на Артемовских лугах.

Андрей Репин