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Первый фестиваль хоров «Мамин голос» прошел в Ижевске

В столице Удмуртии 25 ноября впервые состоялся гала-концерт лучших хоров матерей. Он стал завершающим мероприятием городского вокального фестиваля-конкурса «Мамин голос», сообщает пресс-служба муниципалитета. Инициатором вокального состязания стала школа № 91 имени Надежды Курченко, где в 2022 году создали сводный хор матерей учеников «Мамин голос», после чего в проект влились все мамы города.

На состязание свои сводные хоры выдвинули 86 детских садов и школ, а родительницы представили свое творчество в формате видеовыступления. Все они стали участниками праздничного концерта, который прошел в школе №91. Мамы исполнили песни «Пусть миром правит любовь», «Матушка-земля», «Гляжу в озера синие», «Ивушки» и «Зорька алая».

Как отметила заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова, 86 коллективов — это достойный показатель для старта. «Во многом благодаря тому, что эта инициатива от самих жителей и она получила поддержку муниципалитета. Наши мамы вдохновились опытом Хора отцов и сыновей и сейчас у них появилось желание душевно перепеть отцов»,— рассказал госпожа Гвоздкова.

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