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На Кубани ожидают мокрый снег и грозы до конца суток 27 ноября

На Кубани объявили штормовое предупреждение в связи с прогнозом о ливнях, мокром снеге, грозах и сильном ветре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Порывы ветра до конца суток 27 ноября могут достигать 20-25 м/с. На притоках реки Кубань, а также в водоемах Геленджика и Туапсинского района возможен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

В Сочи ожидается сильное волнение моря. Ожидаемая высота волн достигнет 4-4,5 м. Сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

Жителям и гостям региона не рекомендовано купание в штормовую погоду.

Анастасия Донскова

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