«Башкортостан» заплатит 5 млн рублей за музыку к мультфильму о Шаймуратове

Государственная киностудия «Башкортостан» заключила контракт стоимостью 5 млн руб. на создание музыкального произведения для мультфильма о генерале Шаймуратове, следует из материалов портала госзакупок.

Договор подписан с единственным поставщиком — индивидуальным предпринимателем Василием Киселевым. Он должен создать оригинальное произведение продолжительностью звучания не менее 48 мин., являющееся «музыкальной интерпретацией» анимационной ленты. Исполнить контракт необходимо до конца текущего года.

Мультфильм под рабочим названием «Генерал Шаймуратов» является продолжением анимационного фильма «Северные амуры».

Как сообщал «Ъ-Уфа», подготовка к производству мультфильма «Генерал Шаймуратов» обошлась киностудии в 26,6 млн руб. Контракт был заключен в сентябре с индивидуальным предпринимателем Артуром Абдрахмановым.

Наталья Балыкова

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