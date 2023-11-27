Силовики обнаружили незаконную коллекцию огнестрельного оружия в Сызрани

Полиция нашла коллекцию оружия и боеприпасов у жителя Сызрани 1947 года рождения. Часть образцов оказалась пригодной для стрельбы. Было возбуждено уголовное дело о незаконных приобретении, хранении огнестрельного оружия, частей и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Среди прочего полиция нашла у жителя Сызрани револьвер «Наган» 1895 года выпуска с пригодными для стрельбы патронами

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В числе прочего силовики нашли у жителя Сызрани винтовку «Мосина» и револьвер системы «Наган» образца 1895 года выпуска, восемь патронов к нему, пригодных для произведения выстрела, а так же комплектующую деталь охотничьего гладкоствольного оружия и около 150 г бездымного пороха. Фигурант дела пояснил полицейским, что много лет коллекционирует оружие и все, с ним связанное.

В разное время он покупал через интернет у незнакомых людей части оружия, а также собирал и ремонтировал образцы. Недостающие детали мужчина изготавливал сам. Долгое время фигурант дела законно владел двумя ружьями, которые в итоге продал. Также он знал о грозящей ему уголовной ответственности за незаконную покупку и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Жителю Сызрани предъявлено обвинение. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Сызранский городской суд.

Георгий Портнов