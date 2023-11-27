Прокуратура добилась снижения кадастровой стоимости в Саратове на 10 млрд
Глава ГБУ Саратовской области «Роскадастроценка» Дмитрий Саксельцев получил представление прокуратуры за завышение стоимости кадастровой оценки недвижимости региона на сумму порядка 10 млрд руб.
В надзорном ведомстве отметили, что провели проверку по обращению предпринимателей, в результате чего обнаружили «ряд существенных системных ошибок государственного бюджетного учреждения».
Среди выявленных фактов в прокуратуре отметили приравнивание стоимости небольших коммерческих объектов к помещениям в торговых центрах. Также имели место факты, когда «стоимость квартир на верхних этажах рассчитана с завышенной кадастровой стоимостью». В надзорном ведомстве обратили внимание и на то, что год постройки нежилых помещений зачастую не учитывался при оценке их стоимости.
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