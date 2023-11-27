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Коммерсантъ FM
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Белгородским чиновникам запретят покидать регион при невыполнении планов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в правительстве региона поручил подготовить распоряжение, которое запретит выезжать из региона и уходить в отпуск его заместителям, министрам и главам муниципальных образований, если они не заключили бюджетные контракты на будущий год.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как отметил господин Гладков, этот запрет будет касаться и новогодних праздников. С его личного разрешения чиновники смогут покидать регион только при служебной командировке. «Я думаю, что это правильная история, надеюсь, все с этим согласятся»,— сказал глава региона. При подготовке распоряжения он попросил проверить, не нарушаются ли им административный и гражданский кодексы или Конституция Российской Федерации. «Мне кажется, что у меня полномочия в этом плане есть»,— предположил господин Гладков.

Глава региона выразил надежду, что сотрудники правительства смогут выстроить работу так, чтобы не расстраивать свои семьи. «Вопрос не в плохом губернаторе, который непонятно что новое придумал, вопрос в качестве выполнения работы, за которую вы получаете заработную плату»,— резюмировал Вячеслав Гладков.

В феврале прошлого года после начала специальной военной операции на территории Украины Вячеслав Гладков ограничивал возможность ухода в отпуск для руководителей госорганов, но уже к лету ограничения были сняты.

Сергей Толмачев, Воронеж

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