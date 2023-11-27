Белгородским чиновникам запретят покидать регион при невыполнении планов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в правительстве региона поручил подготовить распоряжение, которое запретит выезжать из региона и уходить в отпуск его заместителям, министрам и главам муниципальных образований, если они не заключили бюджетные контракты на будущий год.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Как отметил господин Гладков, этот запрет будет касаться и новогодних праздников. С его личного разрешения чиновники смогут покидать регион только при служебной командировке. «Я думаю, что это правильная история, надеюсь, все с этим согласятся»,— сказал глава региона. При подготовке распоряжения он попросил проверить, не нарушаются ли им административный и гражданский кодексы или Конституция Российской Федерации. «Мне кажется, что у меня полномочия в этом плане есть»,— предположил господин Гладков.
Глава региона выразил надежду, что сотрудники правительства смогут выстроить работу так, чтобы не расстраивать свои семьи. «Вопрос не в плохом губернаторе, который непонятно что новое придумал, вопрос в качестве выполнения работы, за которую вы получаете заработную плату»,— резюмировал Вячеслав Гладков.
В феврале прошлого года после начала специальной военной операции на территории Украины Вячеслав Гладков ограничивал возможность ухода в отпуск для руководителей госорганов, но уже к лету ограничения были сняты.