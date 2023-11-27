Удмуртия заняла первое место по вводу жилья среди регионов ПФО

По итогу января-октября 2023 года в Удмуртии на 1 тыс. жителей ввели 842,4 кв. м жилых домов. По данному показателю республика оказалась на первом месте среди регионов ПФО, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ниже в рейтинге расположился Татарстан, где ввод жилья достиг 747 кв. м на 1 тыс. населения, Башкортостан — 637,2 кв. м. Ниже прочих в списке оказалась Саратовская область с показателем в 320,2 кв. м. жилья на 1 тыс. жителей.