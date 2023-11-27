Десять предприятий Челябинской области получат гранты ФРП на 70 млн рублей

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области подвел итоги отбора заявок на предоставление участникам промышленных кластеров финансовой поддержки в форме грантов. Одобрено 10 заявок на сумму 70 млн руб., сообщает министерство промышленности региона.

Гранты позволяют возместить до 50% расходов на проекты по производству промышленной продукции. ФРП региона одобрил заявки компаний «Втор-Ком», «ИТеК ББМВ», «Энергия-источник», «Арпластком», «Легпром», «ЛД Прайд», «Челябинскспецгражданстрой», Миасская швейная фабрика, «ПЛАНАР» и индивидуального предпринимателя М.Вю Голубицкого.

Так, участник кластера специальной экипировки «Спецкластер» – «Втор-Ком» получит грант на сумму 20 млн руб. на возмещение средств, потраченных на приобретение нового оборудования. Проект предусматривает увеличение в полтора раза мощности по переработке ПЭТ-бутылок с последующим производством штапельного полиэфирного волокна – до 6 тыс. т в год.

Компания «ПЛАНАР», которая является участником приборостроительного кластера, возместит почти 11 млн руб. Предприятие потратило средства на новое оборудование и проведение контроля, измерений и испытаний, а также изготовление прототипов и опытных партий. Цель проекта – увеличение номенклатуры и объемов производства радиоэлектронных измерительных приборов.

По словам директора ФРП Челябинской области Сергея Казакова, эта мера поддержки эффективна и востребована бизнесом, поэтому едва подведя итоги очередного отбора, уже объявлен следующий.

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