Путин: модель глобализации западных стран находится в глубоком кризисе

Президент России Владимир Путин заявил, что модель глобализации, сформированная западными странами в собственных интересах, «изжила себя и находится в глубоком кризисе». По его словам, сейчас происходит становление «новой, более справедливой системы международных отношений». Такое мнение глава государства выразил в приветствии к участникам международного форума «Примаковские чтения».

«Очевидно, что модель глобализации, которая формировалась в значительной степени западными государствами, естественно, в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе. Происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства»,— говорится в телеграмме Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

По словам российского президента, «известная группа стран» не намерена останавливаться в желании сохранить «свое ослабевающее влияние». Владимир Путин указал, что «эти страны» практикуют шантаж, силовое давление, а также подменяют систему международного права неким «порядком, основанным на правилах». «Такая дестабилизирующая линия спровоцировала и кризисную ситуацию вокруг Украины, и трагическую эскалацию палестино-израильского конфликта», — заключил президент.

Форум «Примаковские чтения» — ежегодная международная встреча экспертов, дипломатов и политиков в сфере международных отношений и мировой экономики. Первый форум памяти бывшего министра иностранных дел России и экс-председателя правительства Евгения Примакова прошел в Москве в октябре 2015 года.

Милена Костерева