Систему подсчета «зайцев» в пермском транспорте разработала компания «ИТ-ЦентрСервис»

Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил в своем телеграм-канале о том, что разработчиком системы, которая будет вести подсчет пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте, является пермская компания «ИТ-ЦентрСервис». Она же разработала приложение «Транспортная карта Пермь», которое сейчас действует во всех трамваях и автобусах. «О начале работы новой системы сообщим заранее. Если результаты будут эффективными, то рассмотрим возможность внедрения и на других маршрутах», - написал господин Соснин.

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Напомним, на прошлой неделе в прямом эфире Эдуард Соснин рассказал о тестировании системы контроля безбилетников на автобусном маршруте №50. Система позволяет учитывать количество пассажиров и интегрирована с платежными системами. Данные по количеству пассажиров и зарегистрированных на валидаторе поездок в режиме онлайн выводятся на экраны в транспорте.

Стоимость разработки мэр Перми не уточнил. Согласно данным сайта госзакупок, в этом году МКУ «Гортранс Перми» заключило с ООО «ИТ-ЦентрСервис» контракт на 6 млн руб. на сопровождение единой системы оплаты проезда пассажиров.

ООО «ИТ-ЦентрСервис» по 50% принадлежит пермским бизнесменам Максиму Трубникову и Кириллу Попову. Выручка ООО в 2022 году – 45 млн руб., чистая прибыль- 5, 9 млн руб.