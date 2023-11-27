Требования не сошлись с зарплатой

Работодатели не готовы повышать зарплаты личным ассистентам даже на фоне дефицита кадров. А те оклады, что есть на рынке, не устраивают соискателей. Об этом “Ъ FM” сообщили рекрутинговые агентства. На прошлой неделе интернет-сообщество активно обсуждало вакансию личного помощника владельца ювелирного бизнеса. 150 тыс. руб. в месяц до вычета налогов при десятках требований не устроили большинство соискателей. Особенно пользователей возмущало распределение задач: только 60% на бизнес, и 40% личных поручений. Сколько платят персональным ассистентам? И что от них хотят? Выясняла Аэлита Курмукова.

Требования к соискателю на должность личного или бизнес-ассистента теперь занимают несколько страниц: умение работать с ChatGPT, знание рынка криптовалют, опыт релокации, три языка, а еще поиск лучших мировых ретрит-центров, антикварных салонов, не считая презентаций и организации личных встреч руководства и членов его семьи. И проблема в том, что в России до сих пор эти две должности не разделяются. Отсюда и путаница, что же входит в обязанности такого помощника.

Уровень зарплат по Москве — от 60 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в месяц, говорит гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Если работодатель предлагает зарплату от 200 тыс. руб., то это, как правило, и личные задачи, и бизнес-ассистент. Но сейчас уровень гонорара личного помощника, если мы говорим про средний и малый бизнес, составляет в районе 120-150 тыс. руб. Работодатели хотят, чтобы у ассистента был большой опыт работы, и он выполнял и личные, и деловые поручения. Уровень зарплат достаточно сильно просел. С одной стороны, есть кадровый голод, но работодатель пока еще не готов повышать зарплату на 20-30%».

Самые высокие зарплаты по рынку у бизнес-ассистентов руководства крупных компаний, особенно в IT-секторе, госкорпораций и банков: от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб., делится Долякова. Но там и конкуренция высокая, и требования жесткие: обязательный опыт работы в отрасли и круглосуточная связь. На что, кстати, совсем не готова молодежь. Тем более на личные поручения, отмечает основатель международного агентства по подбору персональных ассистентов yamm.agency Александра Максакова:

«Даже если мы возьмем персонального ассистента, который в принципе должен заниматься личными задачами, у иностранного руководителя их все равно будет меньше. Начальник-иностранец просит купить билет, а наш говорит: "Организуй все сам".

Российские руководители избалованы, они все делегируют. Плюс у них очень много личных поручений. Например, я слышала очень много историй, когда ассистенты вели переписку в Tinder за руководителя, назначали свидание с девушками, покупали цветы».

Личный помощник — это и секретарь, и переводчик, и юрист. Процент выгорания высок, отсюда и текучка, подчеркивает Максакова. Поэтому некоторые работодатели сразу прописывают условие — сотрудничество на долгий срок — минимум два-три года. Что касается личных поручений, их лучше обсудить заранее и прописать в контракте, говорит бизнес-ассистент, автор Telegram-канала «Ассистент Директора Всего» Полина Чанаева:

«Можно разговаривать со своим руководителем, чтобы понимать, где забрать на себя какую-то рутину или выстроить удобные бизнес-процессы, подключаться к проектной деятельности и тем самым просить себе больше денег. Существуют сотни различных кейсов карьерного пути ассистента. Если мы говорим о руководящей должности, то это больше, наверное, релевантно стартапу. Что касается крупных корпораций, то ассистент может уйти либо в аналитику, либо в HR».

Модель в приемную руководство уже не ищет и отдает предпочтение профессиональным качествам, нежели внешним, отмечают рекрутеры. Но мужчинам сложнее получить такое место. Если говорить про бизнес-ассистента в Москве, то только на площадке hh.ru висит почти тысяча таких вакансий с зарплатой от 100 тыс. руб. до 250 тыс. руб., в том числе на удаленке.

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