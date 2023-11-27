В Самаре задержана предполагаемая пособница СБУ
Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в отношении предполагаемой пособницы украинских спецслужб в Самаре. Об этом сообщает ФСБ РФ.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Задержанная склоняла российских военнослужащих – участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ»,— говорится в сообщении.
При этом в качестве аргументов подозреваемая «использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ», уточняет ведомство. Силовики задержали подозреваемую. Если вина женщины будет доказана, ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. руб.