В Самаре задержана предполагаемая пособница СБУ

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в отношении предполагаемой пособницы украинских спецслужб в Самаре. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Задержанная склоняла российских военнослужащих – участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ»,— говорится в сообщении.

При этом в качестве аргументов подозреваемая «использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ», уточняет ведомство. Силовики задержали подозреваемую. Если вина женщины будет доказана, ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Георгий Портнов