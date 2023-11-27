Сочинский аэропорт работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи несмотря на непогоду работает в штатном режиме. Погодные условия позволяют принимать и отправлять воздушные суда по расписанию, заявили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Вместе с тем из-за ночного шторма и возможного позднего прибытия бортов из других аэропортов страны возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам рекомендовали заранее прибывать в аэропорт и следить за поступающей информацией.

Накануне 10 рейсов не сели в сочинском аэропорту и ушли на запасные аэродромы. По состоянию на 3:00 27 ноября, девять из них вернулись в воздушную гавань курорта, восемь обслужили и отправили в города назначения. Один борт готовится к вылету из Минвод, еще один ожидает вылета из Сочи.

Вячеслав Рыжков

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