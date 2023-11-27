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Средняя зарплата на крупных предприятиях Казани превысила 73 тысячи рублей

На средних и крупных предприятиях Казани среднемесячная зарплата за девять месяцев этого года превысила 73 тыс. руб., что в реальном выражении на 13% больше, чем годом ранее. Об этом во время делового понедельника сказал замглавы исполкома Ильдар Шакиров.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Он отметил, что за первое полугодие этого года Казань вошла в топ-5 городов-миллионников с наибольшей средней зарплатой. Возглавили рейтинг Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск.

"Ъ-Казань"

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