Средняя зарплата на крупных предприятиях Казани превысила 73 тысячи рублей

На средних и крупных предприятиях Казани среднемесячная зарплата за девять месяцев этого года превысила 73 тыс. руб., что в реальном выражении на 13% больше, чем годом ранее. Об этом во время делового понедельника сказал замглавы исполкома Ильдар Шакиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Он отметил, что за первое полугодие этого года Казань вошла в топ-5 городов-миллионников с наибольшей средней зарплатой. Возглавили рейтинг Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск.

"Ъ-Казань"