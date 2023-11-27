Менее 7% избирателей пришли на выборы депутата районной думы в Томской области

Довыборы депутата думы Каргасокского района Томской области в двухмандатном округе №3 не вызвали интереса электората. По предварительным данным, в них приняли участие всего 6,8% избирателей, говорится в сообщении избиркома Томской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В результате, согласно ГАС «Выборы», для избрания депутатом врачу-педиатру Екатерине Шмараевой, чью кандидатуру выдвинула «Единая Россия» (ЕР), хватило 151 голоса. При этом, в список избирателей округа внесено 2872 человека. Единственный конкурент госпожи Шмараевой пенсионер Александр Терентьев (ЛДПР) получил 41 голос.

На выборах в каргасокскую райдуму в 2020 году в этом округе кандидат от ЕР, директор спортивной школы Иван Кирин получил ровно столько же голосов — 151. Но тогда явка составила 14,7%.

Господин Кирин был избран спикером муниципального парламента. Но 29 августа 2023 года райдума досрочно прекратила его депутатские полномочия по собственному заявлению, после чего были назначены довыборы.

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Валерий Лавский