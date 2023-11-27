В Казани предприятия нарастили объем промпроизводства почти на 9%

Казанские предприятия по итогам января-сентября этого года нарастили объем промпроизводства на 8,6%, оказав услуги и выполнив работы на 478,6 млрд руб. Об этом в ходе делового понедельника заявил замглавы исполкома Ильдар Шакиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он добавил, что индекс промпроизводства в Казани за январь-сентябрь составил 103,3%.

В частности, за указанный период в Казани в 2,3 раза увеличилось производство готовых металлических изделий, в два раза – компьютеров, электронных и оптических изделий, в полтора раза – текстильных изделий

"Ъ-Казань"